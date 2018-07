Verdure in salsa teriyaki: la fresca alternativa estiva alle normali insalate

La salsa teriyaki è una gustosa salsa giapponese a base di soja, mirin, zucchero e altri aromi.

Disponibile ormai in tutti i supermercati italiani non sono quelli specializzati in cucina orientale.

Proponiamo una semplice ricetta che per leggerezza e velocità di preparazione è un’ottima pietanza estiva.

Ingredienti:

– 8 cucchiai di salsa teriyaki

– 1/2 cucchiaino di zenzero grattugiato

– 1 goccia di tabasco

– 1 cucchiaio di foglie di coriandolo (in alternativa usare il prezzemolo)

– un cespo di indivia belga

– 1 zucchina

– 1 carota

– 4 gambi di sedano.

Preparazione per 4 persone:

Per la salsa mescolare la teriyaki con lo zenzero, le foglie delle erbe lavate e sminuzzate, unire una goccia di tabasco e versare il tutto in una ciotola alta.

Lavare le verdure, sbucciarle e mondarle. Farle sgocciolare bene. Dividere l’indivia in singole foglie, tagliare la zucchina, la carota e il sedano in pezzi lunghi. Ditribuire le verdure in contenitori alti e servire con la salsa precedentemente preparata.

Da gustare come un pinzimonio.