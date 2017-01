Giovedì 14 luglio Niko Sinisgalli presenta alla stampa le sue creazioni culinarie al Boscolo Exedra Hotel

Sai che quando tagliuzzo le melanzane non posso fare a meno di sorridere pensando a mia nonna? Per educarmi ai mille modi in cui avrei potuto cucinarle, le chiamava “eserciti di coleotteri”. Assegnava a ogni ricetta un nome nuovo. Così, ogni ingrediente, ai miei occhi di bambino, si tramutava in qualcosa di affascinante e strepitoso. E oggi, da quando l’arte culinaria è diventata la mia vita, i suoi insegnamenti sono in ogni ricetta.

Niko Sinisgalli

Niko Sinisgalli è uno degli executive chef più qualificati e promettenti del panorama italiano. Durante un’intervista alla Rai è stato definito “il giovane chef scultore!”. La sua cucina è la genuinità dei piatti della nonna da cui ha imparato a fondere magicamente sapori unici dei prodotti della sua terra. E’ il paesaggio della Costiera Amalfitana capace di ispirarlo come fa la bellezza con l’artista. E’ la giusta dose di ingredienti e di creatività. E’ la perseveranza nella costante sperimentazione senza perdere mai di vista le origini e quella cucina tradizionale con cui è cresciuto sin da piccolo.

Figlio d’arte e poeta visionario della cucina italiana, Niko Sinisgalli ha tradotto in piatti unici la bellezza della nostra Penisola senza mai dimenticare le ricette tipiche ma aggiungendo sempre un tocco innovativo in grado di dar vita a prelibatezze che hanno incantato personaggi illustri come Liam Neeson, Sofia Loren, il Dalai Lama, Richard Gere e Wilbur Smith.

Chef inesauribile e maestro di cucina, Sinisgalli presenta alla stampa la sua arte in uno show cooking al Boscolo Hotel Exedra di Roma dove, oramai da 4 anni, gestisce il ristorante gourmet “Tazio”, la champagnerie, il room service di tutte le camere e il roof garden con 4 menù differenti.

Giovedì 14 luglio, a partire dalle 19, Niko Sinisgalli proporrà i suoi piatti migliori in una serata esclusiva riservata alla stampa dalla terrazza del Boscolo Exedra Hotel di Piazza della Repubblica nel cuore di Roma.

CENA STAMPA e SHOW COOKING

NIKO SINISGALLI PRESENTA I SUOI FORNELLI CREATIVI

Giovedì 14 luglio, dalle 19:00

Boscolo Exedra Hotel – Piazza della Repubblica

Posti limitati. Per accreditarsi, rivolgersi all’Ufficio Stampa:

EMILIANO BELMONTE & SILVIA TASSONE

3338851111 – 3201640764

emiliano.stampa@gmail.com – info@pinkcomunicazione.it