Obiettivo No Violence torna il 13 settembre con un nuovo evento contro la violenza sulle donne

Obiettivo No Violence

Il 13 settembre 2019 l’ Associazione Obiettivo No Violence organizza presso il circolo ASD Tiro al Volo Lazio uno dei consueti incontri annuali il tema di questa volta “ La Socializzazione” reinserimento delle persone vittime di violenza nella società.

Verrà presentato un video inedito sulla violenza in famiglia tema molto diffuso e difficile da trattare .Un grazie a Manfredi Russo a Cristina Sciabbarrasi e al piccolo Flavio Simolo che hanno realizzato il video portando fuori delle 4 mura un argomento cosi delicato. Tantissimi gli ospiti che hanno voluto dare il loro contributo nel sociale la serata verrà presentata da Floriana Rignanese – con la partecipazione straordinaria del Milk e Coffee ,Giada Agasucci finalista di Amici e Giulia Orlandi una vera star della musica per il sociale , ci saranno due sfitate di alta moda con Giuliana Guidotti e Diana Dieppa, un ballo a sorpresa inerente la terapia attraverso il ballo una Baciata sensual e salsa interpretati da Elisabetta Valitutti e Salvatore Faraone per finire una stupenda esibizione di danza del ventre di alcune protagoniste del progetto con la coreografia di Cristina Sciabbarrasi la serata si chiuderà con un ottima cena a base di prodotti biologici, non mancheranno gli ottimi vini della Tenuta di Pietra Porzia e per finire un brindisi con il taglio della torta. Per prenotazioni tel 3482876782 cena offerta da ASD circolo tiro a volo Lazio

Verranno proiettati i video del progetto Obiettivo No Violence ed esposte le foto contro la violenza.

Verranno inoltre offerti dei pacchetti per la cura del corpo dalla “ La Suite Beauty” – fiori da evoflor – e prodotti bio biofarm bigiotteria della nuova collezione di –viaroma34 gioielli – conoscerete i nuovi gioielli della pianta dell’ORO della Naytay

trucco e parrucco di Sergio Tirletti –

Presenti il direttivo di Obiettivo no violence , collaboratori e testimonial.

La Redazione