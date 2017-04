NUSYA LA POP MUSIC CHE AVANZA

In questa breve intervista, cercheremo di scoprire meglio il mondo musicale di Nusya e come è nato il singolo dal titolo “Tausend Und Eine Nacht”.

1) Nusya come è nato questo progetto musicale?

Era l’estate scorsa e Riccardo Eberspacher mi ha invitato, ad ascoltare, un pezzo musicale da lui composto. E’ stato per me un ascolto molto intimo quasi familiare, mi sembrava una melodia così avvolgente che è risultata immediatamente mia. Poi davanti a un piatto di spaghetti alle vongole, abbiamo cominciato a parlare di un eventuale testo giusto, che da lì a poco è diventato realtà. Riccardo mi ha chiesto di scrivere il testo e io sono stata ben felice di portare a termine questo progetto.

2) Perché un testo in lingua tedesca? E a quale genere musicale si identifica?

Io ho origini siciliane ma ho vissuto per molti anni in Germania. Insieme a Riccardo abbiamo deciso un testo in tedesco per un genere Pop Music. In Germania il singolo è già uscito e sta andando molto bene. Tra le altre cose è passato di frequente anche in radio.

3) Da chi è prodotto Tausend Und Eine Nacht?

La casa discografica è la Ultra Music di New York. Ci sono arrivata tramite Charlie Rapino noto produttore discografico che ha mandato il pezzo a Paul Sears (manager di Benny Benassi). Per me è stata una piacevolissima sorpresa, anche perché non conoscevo questa major americana. Stiamo parlando di Charlie Rapino, Emanuele Asti che è Remixer e Paul Sears, roba forte. Alla Ultra Music sono passati Rihanna Ed Sheeran.

4) Cos’è la musica per te Nusya?

Potrei dire che era il mio sogno nel cassetto. Mio padre è stata la persona che mi ha invogliata ad intraprendere il percorso di cantante. Lui da giovane suonava il basso in una Band di Bronte in Sicilia. Devo dire che anche mia madre ha influito nella mia scelta. Lei ha una bellissima voce, ama cantare per hobby, nei suoi momenti di relax si cimenta con amici e parenti.

5) Cosa ti ha ispirato a scrivere questo pezzo?

Questa canzone parla di una relazione sentimentale. Tratta di una ragazza così determinata, a essere di nuovo notata è considerata da chi l’ha amata veramente. La ragazza in questione aveva rovinato un rapporto bellissimo, perché non era pronta e aveva paura di quell’amore così grande.

6) Progetti per il futuro?

Ci ho preso gusto a scrivere e a cantare e con altri compositori stiamo preparando altri brani… questa volta in inglese. Stay tuned.

http://www.oltrelecolonne.it/tausend-und-eine-nacht-primo-singolo-nusya/

https://soundcloud.com/user-866136921/nusja-tausend-und-eine-nacht-emanuele-asti-radio-edit

Mauro Crisari