Nippon Shock edizioni porta a Roma Takashi Saijo, il maestro animatore di Yattaman, Sampei e tanti altri

GRANDE EVENTO NIPPON SHOCK EDIZIONI!

Per la prima volta in Italia il grande animatore della Tatsunoko Pro. SENSEI TAKASHI SAIJO in un incontro diretto col pubblico, a Roma, Domenica 6 Ottobre.

Il Sensei terrà un incontro-conferenza con gli appassionati dal titolo

“I PERSONAGGI DELL’ANIMAZIONE GIAPPONESE E L’ENERGIA CHE SPRIGIONANO”*

Il Maestro alla fine dell’incontro firmerà delle stampe basate su disegni originali di Hurricane Polimar e Yattaman da lui creati espressamente per questa occasione.

Per chi non conosce il Sensei Saijo: Uno dei principali animatori nel periodo d’oro di Ippei Kuri alla Tatsunoko Pro, avendo lavorato ad anime e serie storiche e leggendarie. Animatore e Character Designer, nasce nel 1949 in Hokkaido. Nel 1965 inizia a lavorare allo studio Hatena Pro debuttando come intercalatore nella serie “Astro Boy”. Successivamente, lavora su serie di successo acclamate anche in Italia come “Superauto Mach 5”, “Judo Boy”, “Kyashan”, “Hurricane Polymar”, “Yattaman” “Tommy la stella dei Giants”, “Sampei”, “Gigi la Trottola”, l’Ape Magà, tra le tante. Durante la sua carriera, il maestro Saijo ricopre anche ruoli come Character Designer nella serie “Angel Heart”, il sequel alternativo del noto “City Hunter”, nonché direttore delle animazioni in produzioni di grande successo come “Naruto” e “Death Note”. Dal 2011 gestisce un “Energy Salon” nel centro di Tokyo dove si occupa di curare lo spirito tramite letture e disegni sfruttando la propria “energia interiore”.

L’incontro si svolgerà il 6 OTTOBRE, presso le sale conferenze del POLO FORMATIVO DI ROMA, alle ore 14:30. Il Sensei non avrà altri incontri e non avrà tempo per realizzare delle commission, in quanto in Italia di passaggio e il giorno successivo ripartirà per il Giappone. Trattasi quindi della UNICA OCCASIONE per poterlo conoscere, stringergli la mano, ascoltare dalla sua voce le esperienze di un animatore di talento, oltre che in grado di condividere un messaggio interiore che tutti percepiamo nelle nostre amate produzioni del Sol Levante e, infine, per avere la firma di una leggenda vivente su una sua opera.

Per INFORMAZIONI NIPPON SHOCK EDIZIONI:

Cell/Whatsapp: 3275680301

Email: info@xpublishing.it – nipponshock@gmail.com

www.nipponshock.com

www.xpublishing.it

* Il tema verrà discusso dal Sensei in relazione al rapporto tra il concetto di “Eroe” nell’animazione del Sol levante e il concetto di ENERGIA SPIRITUALE nella Tradizione Giapponese. Un rapporto profondamente stretto essendo la figura del Guerriero Spirituale, e il suo Dominio del “Ki” e dell’Energia, un archetipo cui tutti i personaggi dei Manga e degli Anime sono ispirati e su cui sono stati forgiati dai loro creatori.

L’incontro del Sensei Takashi Saijo sarà anticipato alla mattina (11:30-13:00) dall’incontro con il Maestro giapponese di Arti Marziali e di Pratiche di Crescita Interiore RENNON LEE che, proprio per introdurre il discorso di Energie e Guerriero Spirituale, parlerà al pubblico sul tema “IMPARIAMO UNO DEI SEGRETI LASCIATI DAI SAMURAI”. I due incontri sono collegati per tematica, ma è possibile scegliere di partecipare anche agli incontri singoli.