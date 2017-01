Manila Nazzaro, dalla Puglia con amore.

1) Iniziamo dal 1999, vinci il concorso di Miss Italia…

Miss Italia non è stato altro che il grande sogno che coltivavo sin da piccola e che ho perseguito con grande pazienza e preparazione… Vero che Miss Italia si vince con la fortuna ma trovarsi preparata mentalmente ha fatto la differenza… È questo sogno lo vivo tuttora.

2) Attualmente sei uno dei volti del programma “Mezzogiorno in Famiglia”, raccontaci questa tua esperienza.

Mezzogiorno in famiglia é stata l’opportunità che la vita mi ha riservato,dopo uno stop dovuto ad una malattia che mi ha messo alla prova. E la vita in qualche modo ti premia sempre… Questo programma è una grandissima vetrina, ma soprattutto un’esperienza umana, unica nel suo genere. Io giro in continuazione e conosco sempre gente nuova e ognuno di loro mi arricchisce ogni volta… Questi due anni mi hanno fatto crescere molto… ma credo, che nel mio piccolo, anch’io abbia lasciato un segno.



3) Come concili la tua carriera artistica, con il ruolo di mamma?

Viaggiando molto non è facile conciliare il lavoro con il ruolo di mamma. Spesso sono assalita dai sensi di colpa… Cerco di fare il mio meglio, per essere sempre accanto ai miei bimbi, anche da lontano. Ma non è facile… Loro hanno bisogno di me e anch’io di loro. Non lo nascondo.

4) Sul tuo profilo Twitter hai messo in evidenza che sei una Pugliese Doc, che rapporto hai con la tua terra?

Legatissima alla mia terra… Porto la Puglia con me ovunque. Quello che sono é anche frutto di tradizioni, che fanno parte di me e che cerco di trasmettere ai miei bimbi…

5) Cosa ne pensi dei Social Network?

I social mi divertono e possono essere anche un importante strumento di lavoro se utilizzati bene. In questo la mia community del “Manilaci” é assolutamente un tesoro. Mi supporta, con intelligenza e cultura. Sono fortunatissima… Twitter e Instagram sono tanto divertenti quanto subdoli… questo perché poi la gente crede di diventare davvero tuo amico, ed esagerare nella confidenza. La realtà è un’altra… La vita vera non sono i social.

6) Quel’è il tuo sogno nel cassetto?

Sicuramente il sogno che ho dentro é quello di poter continuare a fare il lavoro che amo e ho scelto, senza viaggiare più… i miei bimbi hanno bisogno di me.

7) Pregi e difetti del tuo carattere? Bilancina perfetta?

Sono bilancina perfetta, nel senso che sono molto razionale… Piedi sempre a terra e sempre molto equa nei giudizi e nelle scelte. Il mio maggior difetto è al tempo stesso il mio pregio: ho una testa durissima!

8) Progetti per il futuro?

Progetti?? Chissà… Ne riparleremo a giugno…

9) Manila in cucina, il tuo piatto forte?

Sono bravissima in cucina… Ho imparato dalla mia mamma e dalla mia adorata nonna materna. La torta di mele é ciò che più mi chiedono i miei amici.

10) Hai amicizie nel mondo dello spettacolo?

Tante amiche… Da Justine Mattera ad Angela Melillo. Ma anche la mia sorellastra Barbara Foria e ancora Hoara Borselli…

11) Teatro, cinema o televisione, cosa ti piace di più?

Il teatro é una grande passione. Per anni ho girato in tournée teatrali. Ma nasco in TV e li il mio istinto, li mi riporta…

12) L’ultimo libro che hai letto?

Sto leggendo “La mia utopia… La piena occupazione é possibile” di Renato Brunetta… Uomo di grandissima cultura che stimo molto.

13) Cosa non sopporti, nei rapporti con le persone?

Cosa non sopporto? La maleducazione… Verso tutti! Anziani, bambini, animali e non ultimo le donne.

14) Sei favorevole alla chirurgia estetica?

Favorevole alla chirurgia estetica, se serve a migliorarsi, sopratutto per superare fisse mentali. Se serve a star meglio… bene. Se diventa una malattia assolutamente no, perché in quel caso non si migliora ma ci si modifica.

15) Vivi a Roma. Se fossi Sindaco per un giorno, la prima cosa che faresti?

Se fossi sindaco di Roma???… Eliminerei tutti i topiiiiiii….!!! sterminio totale!

16) La tua definizione della parola “Amore”?

Amore?… È vita…

17) Si è tuoi amici se…?

Si diventa miei amici, se non serve che io parli per farmi capire… Questo accade tra me e miei amici/amiche… Che sono 4 in tutto direi.

18) Concludendo; Fiori o cioccolatini? Sportiva o elegante? Dolce o salato? Bianco o nero? Rock o Pop? Mare o montagna? Vino o birra? Centro commerciale o negozio di quartiere? Romantica o realista? Macchina o moto?

Fiori.

Elegante.

Salato.

Bianco.

Rock.

Mare.

Acqua! non bevo nulla!

Centro commerciale.

Romantica.

Macchina. E aggiungerei super comodona per quanto io ami la palestra!!!

Mauro Crisari