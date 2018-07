Letture che ti accompagnano una vita, anzi due: Due volte Elle di Astro Edizioni

L’estate è scoppiata, con essa si riaccende l’abitudine, buona, di leggere libri nel tempo di vacanze, magari sdaraiti su un prato fiorito, o sotto l’ombrellone coccolati dalla brezza marina.

La Redazione di Domenica Roma consigli alle lettrici una nuova uscita per la Astro Edizioni, una casa editrice indipendente della Capitale.

Abbiamo letto per voi “Due volte Elle“, dell’esordiente Rosa P. Stat.

Elle è un’adolescente come tante altre, in bilico tra i piaceri dell’età e il tormento senza tregua del suo mondo interiore. Non è però la solitudine a perseguitarla, né quel senso d’inadeguatezza così diffuso tra i suoi coetanei. Nella sua testa scorrono i ricordi di una donna sedotta e abbandonata, condannata a morte dallo stesso uomo che giurava d’amarla.

Quelle immagini, così chiare e tangibili, sono visioni di un’altra epoca e di un’altra terra, quando la povera gente era costretta all’ubbidienza per mezzo del cappio. I rituali e le antiche superstizioni davano forma alla paura, spingendo gli uomini a rifuggirne in un vortice di orge e stregoneria. Il dolore dell’abbandono e le pulsioni della perversione bussano in Elle come se appartenessero al suo vissuto; si intrecciano come un’ombra oscura alla sua quotidianità, a volte guidandola, a volte condizionandola ed estraniandola da quanto la circonda. Elle finisce suo malgrado col separarsi dagli amici e dai compagni di classe, mentre i continui déjà-vu fanno emergere la storia di Siannon, una donna tanto affascinante quanto oscura. Così comincia il viaggio di Elle, un viaggio lungo una vita, anzi “Due”, per giungere alla sua maturità, alla sua fase adulta.

L’autrice riesce bene ad immedesimare il lettore nell’ambiente di narrazione, muovendosi con agilità fra le due linee temporali del racconto. Alcuni indizi lungo il testo che stimolano il lettore a formulare ipotesi e a trarre conclusioni. Sotto la scorza del racconto romantico si cela un libro dai contenuti profondi che potrebbe attrarre la curiosità del pubblico più vasto.



Disponibile in formato digitale presso i migliori store on line: https://www.amazon.it/Due-volte-Elle-Rosa-Stat-ebook/dp/B07BHZYGC6

La Redazione