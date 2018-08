LAURA PAUSINI: 25 ANNI DI CARRIERA CON IL “FATTI SENTIRE WORDWIDE TOUR 2018”

Tiriamo le somme sull’estate di musica che volge al termine. Chi ne esce vincitrice a testa alta è ancora lei, Laura Pausini, la nostra star internazionale che ha segnato un nuovo primato, ovvero la prima cantante donna al Circo Massimo, trasformato per l’occasione in un vero teatro all’aperto.

Due serate imperdibili, presentate da Rtl, anteprime del Worldwide tour 2018, si sono celebrate il 21 Luglio e il 22 Luglio nella caldissima ed affollatissima Roma, tra svariate scenografie ed effetti speciali, studiati di pari passo dalla stessa Laura, anche perché l’intera direzione dello spettacolo è totalmente sua.

Dopo tante affermazioni, sicuramente la prossima conquista di questa splendida Romagnola sarà il Colosseo (affermato da Lei stessa in più di un’ occasione), ma rimaniamo alle serate del Circo Massimo, iniziate con Laura che appare illuminata di bianco e blu sulle note di “Non è detto”. La scena prende vita, colorando tutto il palco di una pioggia di coriandoli rosa, gialli e verdi per poi passare alla seconda traccia in Scaletta… “E.STA.A.TE”, mentre lo spettacolo di fuochi pirotecnici colora il cielo di rosso. Un’ovazione totale per Miss Pausini, che proprio la sera del 22 Luglio regala al pubblico di Canale 5 la serata con registrazioni Live, coinvolgendo totalmente la platea per lei strabiliante. Basti pensare che nel Medley di canzoni riesce a coinvolgere anche un suo fan, Francesco, facendolo salire sul palco per cantare insieme “Non C’è”. Credo che tutti i fan presenti abbiano desiderato di vestire il ruolo del fortunato Francesco anche solo per un minuto…dopo aver trasformato il Circo Massimo in una vera discoteca, Laura lascia la scena ai suoi fedelissimi coristi che tengono il ritmo su ogni presente.

Il saluto di Miss Pausini rattrista tutti quanti, basti pensare che due ore di show sono praticamente volate via, ma dopo l’America, Laura Pausini, giocando con il pubblico dice :”Laura si pronuncia uguale in tutte le lingue, tornerà in Italia per proseguire il Suo Tour.

La serata si è conclusa, lo show è finito, il Circo Massimo saluta e Laura Pausini ringrazia…

Scaletta:

NON È DETTO

E.STA.A.TE

PRIMAVERA IN ANTICIPO-LA MIA RISPOSTA-LE COSE CHE VIVI

FRASI A METÀ

INCANCELLABILE

SIMILI

RESTA IN ASCOLTO

LATO DESTRO DEL CUORE

NON HO MAI SMESSO

LA SOLITUDINE

FANTASTICO (FAI QUEL CHE SEI)

SORRY

SHAPE OF YOU

FEELING (MEDLEY CORISTI)

HO CREDUTO A ME

IL CASO È CHIUSO

È UN’EMERGENZA D’AMORE

E RITORNO DA TE

TRA TE E IL MARE

COME SE NON FOSSE STATO MAI AMORE

VIVIMI

UNA STORIA CHE VALE

BENEDETTA PASSIONE

IO CANTO

NUEVO

INVECE NO

NADIA HA DICHO

INNAMORATA

E.STA.A.TE



Serena Petrone