Intervista a Claudia Conte: tra libri, teatro e tv

Oggi siamo in compagnia di Claudia Conte, giovane attrice e scrittrice,classe ‘92, che si fa spazio nel mondo della cultura e dello spettacolo col suo talento poliedrico.

Claudia la tua estate è molto intensa. Hai le presentazioni del tuo libro, le riprese di un film, il cortometraggio di cui sei protagonista nei festival, conduzione di eventi di grande interesse e spettacoli a teatro.

Iniziamo a parlare del tuo libro, Il saggio romanzato per Armando Curcio Editore IL VINO E LE ROSE giunto alla terza ristampa. Hai iniziato il tuo tour nel 2017 ed ancora oggi sei impegnata in tutta Italia. Sei soddisfatta dei risultati ottenuti?

Il mio lavoro di attrice mi ha da anni ormai portato spesso a viaggiare e incontrare il pubblico… con il libro ho continuato e aumentato questo tipo di vita avventurosa. Incontrare sempre persone nuove, conoscere le loro storie, visitare borghi e città piene d’arte e tradizioni mi arricchisce e mi rende felice. Porto tutti nel cuore!

Prossime date del tour ?

Il 26 luglio sarò sul Lago di Vico, il 2 e 3 agosto in Puglia , l’11 agosto a Lenola all’interno del Festival Inventa un film, il 20 agosto nel Consorzio Costa Smeralda in Sardegna con Lucio Presta, il 29 nella splendida Masseria Altemura della famiglia Zonin a Torre Santa Susanna in Puglia è il 30 al Terraccina Book Festival.

Sei protagonista accanto a Loretta Goggi dello short movie Sogni diretto da Angelo Longoni pluripremiato e attualmente in distribuzione nei festival internazionali come il Festival del Cinema di Mosca. Che esperienza è stata?

Interpreto il ruolo di Claudia, una giovane figlia che non riesce più a gestire in casa la madre malata di Alzheimer (Loretta Goggi) ed è così costretta a portarla in una struttura ospedaliera. È stata una bellissima esperienza artistica ed umana. Ho amato molto l’idea del regista Angelo Longoni che porta lo spettatore in una doppia realtà, quella “normale” della figlia e quella “confusa” della madre malata. Inoltre affiancare Loretta è stata una grande emozione! Nel cast anche Daniela Goggi, Francesco Montanari e Leonardo Bocci.

Ma a teatro quando ti rivediamo?

Sono andata in scena il 18 giugno all’apertura dell’estate romana sul lungotevere, dove sono stata la protagonista femminile di Perso a Los Angeles di Francesco Apolloni.

Ed il 21 luglio sarò protagonista dello spettacolo La verità vi prego sull’amore del regista Francesco Apolloni nel bellissimo borgo di Aquino.

Inoltre sto preparando due bellissimi nuovi spettacoli per la prossima stagione!

Recentemente hai lavorato alla fiction Rosy Abate e stai girando due film per il cinema “Sorelle di Sangue” e “Dovete essere cattivi” . Cinema o fiction? Quest’ultima domanda ti mette in difficoltà?

Mi appassionano entrambe, anche se in modo diverso tra loro. Ciò che fa la differenza è il tipo di ruolo… amo le sfide e vorrei oggi avere la possibilità di cimentarmi in un ruolo complesso, per poter conoscere attraverso il personaggio nuoce parti di me.

“Un tè con te” che tipo di esperienza è stata?

È stata una bella esperienza. L’idea era quella di far rifiorire la dolce vita di via Veneto che un tempo pullulava di star internazionali, paparazzi, personaggi del jet set romano mentre oggi è ridotta a via legata al turismo. All’ora de te’ incontravo registi attori e si parlava di arte e cultura. Guardando le puntate vi renderete conto che molti sentono il desiderio di tonare ai momenti di splendore della Dolce Vita di

Fellini.

Abbiamo notato che su Instagram (claudiaconteactress) sei molto seguita ed hai raggiunto quasi il traguardo dei 100,000 followers. Inoltre hai un sito Internet (www.claudiaconte.com) e un blog (www.wineandroses.it) Ti interessa il mondo del web?

Devo dirti che sto scoprendo una passione. Uso Instagram come se fosse un diario, racconto la mia quotidianità. I miei stati d’animo, i miei gusti nel campo della moda e non solo… è come se parlassi a degli amici reali che rispondono alle mie domande e commentano con affetto! Il blog vorrei usarlo per far capire a chi è al di fuori di questo mondo, fatto di arte, come sia effettivamente la vita di una giovane attrice e scrittrice, che vive con la valigia sempre pronta. Presto avrete modo di vedere un bel cambiamento sulla mia piattaforma, rimarrete sorpresi nel conoscere una Claudia a 360.

https://www.youtube.com/watch?v=ca9dVS73qhk