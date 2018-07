Il cocomero simbolo d’estate si fa buonissimo col Gelo di Mellone

IL COCOMERO: DOLCE E FRESCO COME L’ESTATE COMANDA!

RICETTA: Gelo di Mellone

Ingredienti per 10 persone

Succo di un’anguria media molto matura e dolce (puoi passare la polpa al mixer e raccogliere il succo) • Succo di 1/2 limone • 80 grammi di amido ovvero fecola di frumento (Frumina) • 150 grammi di zucchero • 1/2 cucchiaino da caffè di cannella in polvere • 1 cucchiaio da minestra di acqua di fior d’arancio o qualche goccia di esenza di gelsomino • Cioccolata nera fondente a pezzettini piccolo

Preparazione

Il mellone è il cocomero, l’anguria, e perché la sorta di gelatina che ne risulta sia molto gustosa deve essere ben maturo.

Un dessert squisito per chi ama l’anguria, nato in Sicilia dalla tradizione araba. è delicatissimo e profuma di estate e di Oriente.

Ecco come procedere:

Sbattere bene con la frusta la frumina e lo zucchero nel succo di anguria addizionato del succo di limone e porre il tutto sul fornello a fuoco medio. Continuare a girare con la frusta fino a quando il tutto non comincia a rapprendersi.

Aggiungere subito la cannella e finire dui fare rapprendere. Versare il tutto in un contenitore e lasciare diventare tiepido tiepido. Aggiungere mescolando l’acqua di fior d’arancio e i pezzettini di cioccolata, livellare e mettere il contenitore in frigo per almeno un paio di ore. Prima di servire sformare su un vassoio da portata e decorare con fiori di gelsomino e altri pezzetti di cioccolata.