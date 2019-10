Domenica 13 ottobre è la Domenica di carta! Apertura straordinaria dell’ Archivio Centrale di Stato

Domenica 13 ottobre 2019, torna la Domenica di Carta, iniziativa che prevede l’apertura straordinaria di Biblioteche e gli Archivi statali, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali per valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura.

Una giornata, regolata da orari e modalità differenti, interamente dedicata alle bellezze letterarie. Tante le iniziative che, distribuite in tutta la Penisola, accolgono studiosi e cittadini, adulti e bambini alla ricerca di fonti dirette. Tante le aperture straordinarie da non perdere a Roma:

Biblioteca Nazionale Centrale

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma resterà aperta in via straordinaria, domenica 13 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00. Per l’occasione è previsto un vasto e fitto programma di attività per coinvolgere utenti e lettori e approfondire i luoghi, i compiti e le specificità della Biblioteca. La mattinata si aprirà con la visita guidata alla Biblioteca, all’Istituto di Bibliografia Musicale (IBIMUS) e al Laboratorio di restauro. Particolare attenzione è rivolta a bambini e ragazzi per i quali sono organizzati giochi (l’Escape room Alla ricerca del libro scomparso) e la visita guidata L’avventurosa vita dei libri. Inoltre quest’anno la BNCR ospita la Mise en éspace La biblioteca. Storie di libri, librari e bibliofili seriali, di Claudio Pallottini e Daniele Aluigi, realizzata da LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro (associazione La Casa della Scrittura), una storia per gli appassionati di libri e biblioteche.

Biblioteca di storia moderna e contemporanea

Domenica 13 ottobre la Biblioteca di storia moderna e contemporanea organizza, alle 10 e alle 12, due visite guidate al Palazzo Mattei di Giove e alla mostra La luna in rassegna. In occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna, la Biblioteca di storia moderna e contemporanea ha allestito un percorso tematico attraverso la sua raccolta di giornali e riviste. Dalla divulgazione scientifica nelle riviste dell’Ottocento al racconto illustrato della corsa allo spazio fino alle prime pagine dedicate allo sbarco sulla luna, la mostra conduce in un viaggio iconografico e bibliografico attraverso le collezioni di giornali e riviste posseduti dalla Biblioteca. Ingresso libero fino a esaurimento posti, previa prenotazione via email all’indirizzo bsmc.prenotazioni@gmail.com, indicando in oggetto “Domenica di carta 2019” e specificando l’ora prescelta.

Biblioteca Casanatense

In occasione della Domenica di carta 2019 il Salone monumentale sarà aperto ai visitatori per una “passeggiata” tra i libri antichi dal titolo Dalle spezie al tè: Missionari e Mercanti tra Oriente e Occidente, introdotta dal saluto di Lucia Marchi, direttore della Casanatense e guidata da Linda Reali e Orazio Olivieri. Le spezie e il tè hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia dei consumi e la diffusione in Occidente ha contribuito a mutare lo stile alimentare, rivoluzionando la cucina e il gusto delle genti europee.

Missionari e mercanti sono la voce e i protagonisti di questo mutuo scambio di esperienze culturali e commerciali. Dalle testimonianze scritte, rare e preziose, che fanno parte del grande patrimonio bibliografico della Biblioteca Casanatense, emerge un quadro variegato e vivace, capace di narrare l’approccio dei mercanti europei alle spezie e il valore culturale dato al tè, trasmesso dai missionari gesuiti.

Con l’avvento della Compagnia delle Indie, il tè e le spezie diventano merce di interesse. Si aprono nuove rotte commerciali e il tè in Occidente perde la sua originaria identità, finendo per essere considerato soltanto come un prodotto da diffondere. È interessante scoprire un mondo connesso ai missionari che cambia anche radicalmente alcune abitudini alimentari” – introduce la dott.ssa Lucia Marchi, direttore della Biblioteca Casanatense. L’esposizione bibliografica, allestita nelle bacheche del Salone da Orazio Olivieri, docente al Master di Cultura Alimentare presso l’Università Roma Tor Vergata, e da Linda Reali, sociologa storica, che conduce studi sugli aspetti sociali e culturali legati al tè, racconta in che modo il tè e le spezie sono stati percepiti dagli europei e quale ruolo hanno assunto nello stile alimentare del vecchio Continente.

Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario

L’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario partecipa all’apertura straordinaria “Domenica di carta”, il 13 ottobre 2019, con l’intento di valorizzare le attività che svolge al suo interno e sul territorio.

In particolare, il lavoro del restauratore sarà illustrato dagli studenti della Scuola di Alta Formazione e Studio, che ha sede presso l’Istituto.

Gli studenti effettueranno alcuni interventi relativi al risarcimento di lacune su carta antica, all’esecuzione di cuciture su telaio e alla realizzazione di capitelli secondo la tradizione. Saranno esposti, inoltre, alcuni esemplari delle collezioni dell’Istituto: diverse tipologie di legatura, incunaboli (primi libri a stampa), volumi danneggiati e parte della ricca collezione entomologica, accompagnati dalle spiegazioni di esperti scientifici e restauratori.

Biblioteca Vallicelliana

In occasione della Domenica di Carta 2019, domenica 13 ottobre, alle ore 11, nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana, viene presentato il concerto Sacro e profano nella musica tra Rinascimento e Barocco con il Coro Vox Antiqua diretto dal maestro Peter van der Leeuw che esegue brani di un ampio repertorio che spazia da Jan Pieterszoon Sweelinck, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Tomas Luis de Victoria e Giovanni Gabrieli a Henry Purcell, John Dowland, Thomas Morley, Robert Parsons. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Tutti gli altri eventi in programma nelle biblioteche e negli archivi statali di Roma, in programma in occasione della Domenica di Carta 2019, potete trovarli sul sito ufficiale del Ministero dei Beni Culturali

da C.S.