Conosciamo Erika Diamanti

1) Cinema, teatro o televisione?

Così mi metti in difficoltà… amo il mio mestiere a 360°, cerco di imparare da tutto; certo è che il teatro da un’emozione particolare, perchè senti il contatto del pubblico e una scena non può essere ripetuta. Adrenalina allo stato puro.

2) Tu vieni dalla Sicilia, parlami della tua terra.

Splendida isola, caldo, sole, mare, gli ingredienti che fanno di questa terra un incanto e poi il cibo… Molti mi dicono che non sembro una siciliana per via del mio aspetto. Mi definiscono una bellezza normanna, forse perché mia nonna materna ha origini francesi.

3) Qual è il genere che ti piace interpretare a teatro?

Non voglio sembrare presuntuosa, ma sono abbastanza versatile. Ho interpretato vari personaggi drammatici ma ultimamente ho scoperto di avere anche una vena comica e questo non può che farmi piacere. Tra l’altro non è facile far ridere… e in questo periodo sorridere e divertirci non fa male, visto il periodo non certamente sereno che stiamo vivendo.

4) L’ultimo tuo lavoro in teatro?

Proprio a Palermo è andata in scena una commedia divertente dal titolo “Calma e sangue Freud”. Prossimamente spero anche a Roma.

5) Sogno nel cassetto?

Spero di affermarmi nel lavoro che amo. Continuare a studiare e migliorarmi, trovo esatto quello che diceva Edoardo De Filippo “Gli esami non finiscono mai”… e poi i tanti progetti che spero diventino realtà.

6) Il tuo regista italiano preferito?

Ce ne sono tanti. Tornatore, Salvatores, Genovese e poi Garrone di cui mi sono “innamorata” del suo ultimo film “Il Racconto dei Racconti”. Fantastico, surrealistico e pieno di poesia.

7) Fiction storiche o di attualità?

Per quanto riguarda quelle storiche, ho lavorato non prorio in una fiction ma in un Tv movie, “La storia di Bartolo Longo” andata in onda su TV 2000 dove io interpretavo una Baronessa. Anche se in costume e storica, essa parlava di sociale visto che Bartolo Longo costruì Il Santuario della Madonne di Pompei e le case per i figli con i padri carcerati. Per le Fiction di attualità ho partecipato alla Squadra Antimafia dove interpretavo l’assistente sociale, e in Prof. 6 dove interpretavo la ginecologa.

8) Cosa ne pensi del decadimento di Cinecittà?

Penso che Federico Fellini e Pasolini si rivolteranno nella tomba, nel vedere quello che è diventata Cinecittà una volta vero tempio del cinema mondiale.

9) Hai partecipato a un progetto dal titolo NO VIOLENCE di cosa si tratta?

E’ un progetto del fotografo Michele Simolo e verte sulla violenza sulle donne. Una serie di scatti fotografici in bianco e nero molto belli. Insieme a me tante attrici tra cui anche Elisabetta Pellini. E’ stato anche presentato al Festival del cinema di Roma nella sezione Corti.

10) Ti si vede spesso in giro con il tuo cagnolino, ami gli animali?

Cagnolina; si chiama Marylin ha 4 anni ed è il mio amore e io il suo. Mi trasmette serenità affetto e tanto amore.

11) Che musica ti piace?

Fondamentalmente quella italiana. La musica dei grandi; Battisti, Mina, Cocciante ecc. per i gruppi stranieri ascolto molto gli Epica.

12) Aspirazioni?

Scrivere un monologo sul sociale da portare in Teatro. Magari con l’aiuto di uno sceneggiatore, perché un conto è scrivere e un conto è portare un testo a teatro. Mi è sempre piaciuto scrivere, tant’è che sono redattrice per Mondo Spettacolo e il corriere dello Spettacolo.

13) Vista la tua bellezza non mi dire che non hai fatto mai la fotomodella…

Ti dirò di più ho fatto anche fotoromanzi, l’ultimo su Gran Hotel si chiama SCARPETTE ROSSE e io interpreto Viola. Dai di corsa in edicola a comprare Gran Hotel…

14) Per finire, l’ultimo libro che hai letto? l’ultimo film che hai visto? l’ultima commedia teatrale a cui sei andata?

Il libro “Un Tram che non si ferma mai”, il film “Effetti collaterali” di Claudio Insegno, con Biagio Izzo e Francesco Procopio. Film esilarante. A teatro ho visto La Bisbetica Domata con Nancy Brilli, commedia carinissima.

MAURO CRISARI