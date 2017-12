Spettacolo musicale, scritto e diretto da Mauro Crisari con Alessandro Arcodia, Camilla Ferranti, Daniela Martani, The Beagles e The Bigger Bang. Balletti Ludovica Avetrani e Delfina Stella.

Molti si chiederanno che cos’è “C’erano una volta… i Beatles e i Rolling Stones”? Bene,tutto questo è uno spettacolo musicale teatrale, che attraverso le canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones, racconta un periodo storico che va dal 1963 al 1974 intrecciando ricordi, sogni, sensazioni, emozioni e quesiti.

I musicisti gli attori e i ballerini saranno gli “strumenti” che coinvolgeranno gli spettatori in questo viaggio temporale. E’una favola? E’ una commedia? E’ un musical? E’ un concerto? Beh per saperlo non vi resta che venire il 28 dicembre 2017 alle ore 21 al Teatro Sammarco p.le Giuliani e Dalmati 18/20 Roma. Vi aspettiamo… Info prenotazione biglietti email: eventomusicale28@libero.it