Book Christmas Party: Claudia Conte presenta Soffi Vitali tra musica e atmosfere natalizie

Claudia Conte, attrice e scrittrice da sempre impegnata nel sociale e nella solidarietà, dà appuntamento agli amici per il suo ormai tradizionale party di Natale, che quest’anno assume una nuova valenza: il 19 dicembre infatti nel cuore di Roma, nella storica sede delle assicurazioni Generali di Pizza Venezia, ci sarà il “Book Christmas Party” a partire dalle ore 18:30 a sostegno della Onlus Peter Pan.

Nell’occasione Claudia Conte presenterà per la prima volta la nuova edizione del suo acclamato romanzo d’esordio “Soffi Vitali“, romanzo epistolare d’amore uscito nel 2014 e che ha fatto conoscere la giovane artista classe 1992 anche come scrittrice. Intermedia Edizioni e l’autrice hanno deciso di riproporre il romanzo con una speciale copertina artistica realizzata da Pietra Barasso, che ha già realizzato opere esposte alla Biennale di Venezia. Il quadro rappresentato nella copertina sarà esposto durante la serata. Claudia Conte discuterà del suo libro con il giornalista di Rai 1 Leonardo Metalli, con il dibattito che sarà arricchito dalle letture interpretate dagli attori Danilo Brugia ed Emy Bergamo.

L’evento è organizzato da Andrea Petrangeli, Private Banker di Banca Generali, e in partnership con la Peter Pan Onlus, che sarà presente con uno stand a cui gli artisti e ospiti presenti potranno donare offerte libere a sostegno dei bambini malati oncologici.

Soffi Vitali – Il Libro

Cosa succede quando si inizia ad amare tardi? Quando gli anni passano veloci e sembra che tutto si stia per portare a conclusione? Soffi Vitali è la storia di Marco e Valentina, che sognano e vivono un amore straordinario, apparentemente impossibile, ma incontaminato e intenso, che trova la sua linfa vitale nelle piccole cose. Piccole cose fatte di parole che toccano il cuore e magia, quella magia che si vede nei gesti di tutti i giorni e che, agli occhi degli altri, passa spesso inosservata. Tra ciò che è giusto fare e ciò che il cuore comanda, l’amore è indubbiamente un sentimento in grado di trascendere il tempo e il mondo che viviamo, che cattura la mente e fa vibrare il cuore, ogni volta che lo incontriamo, come se fosse la prima volta.

