BAGLIONI MORANDI: TANTO CORAGGIO, POCA SALUTE

Prosegue con successo il tour dei Capitani Coraggiosi: anzi no, il tour si ferma. Torino 19/3 salta, Bologna 22/3 salta. Quello che sembrava il duo inossidabile cede all’inesorabile regola del tempo: forse non è così semplice recuperare le forze davanti alle rigide esigenze di calendario (40 date in 2 mesi).

Claudio Baglioni compirà 65 anni a maggio, Gianni Morandi 72 anni a dicembre; non male per la nuova coppia del palco che ha frantumato ogni record e dopo le 13 date di Roma è partita per la tournée in tutta Italia. Peccato che gli anni si facciano sentire: nonostante le apparenze ogni tanto l’anagrafe presenta il conto.

Così la laringite di Baglioni che ha costretto il duo ad uno stop forzato dura un giorno in più rispetto al verdetto del medico e le date cancellate si accumulano. Ma la richiesta dai fans è davvero alta quindi corre l’obbligo di accontentare tutti, aggiungere date, recuperare quelle saltate. E poi il finale, il gran finale.

Non vogliamo concederci un finale col botto? Direi di sì, la location giusta è l’Arena di Verona: per ora una data, forse chissà anche due. Purché la grinta sia sempre accompagnata da una buona dose di fortuna e gli acciacchi del tempo si lascino dietro laringiti e artrosi. Solo così i due Capitani più longevi della musica italiana riusciranno ad arrivare alla pensione. (foto Cristina Checchi).

Mario Stefanelli