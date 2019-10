Accendi la speranza contro il tumore infantile: Claudia Conte madrina della serata di Peter Pan Onlus

L’attrice Claudia Conte, da sempre attenta e attiva nel sociale, sarà madrina della manifestazione dell’Associazione Peter Pan Onlus “Accendi la speranza contro il tumore infantile”, che si terrà il 28 Settembre alle ore 21 a Largo Agnesi il Colosseo.

Con il sostegno di ACEA e la collaborazione del MiBACT, il Parco Archeologico del Colosseo sarà illuminato d’oro con la scritta “Accendi la speranza” insieme al logo dell’Associazione.

La Conte radunerà, proprio davanti al Colosseo illuminato, amici e colleghi dello spettacolo invitando tutti i presenti a condividere sui canali social un selfie solidale con il nastrino dorato simbolo della Campagna mondiale ed i seguenti hastags: #accendilasperanza, #iostoconpeterpan e #gogold per fare arrivare a tutti i piccoli guerrieri che combattono il cancro un messaggio di speranza e dire loro: “Io lotto con te!”.

In questo modo l’Associazione Peter Pan “accende” l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sul cancro pediatrico nell’ambito delle celebrazioni dell’International Childhood Cancer Awareness Month.

La Conte non è nuova alle collaborazioni con la Peter Pan Onlus, avendo lei stessa creato un evento natalizio per la raccolta di doni per i più piccoli, che anche quest’anno la vedrà protagonista.

La Redazione