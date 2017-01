Concerto New York New York

In una cornice incantevole, il cortile di Sant’Ivo, capolavoro del Borromini, giovedì 14 luglio 2016 si è svolto il concerto dell’Orchestra International Chamber Ensemble “New York, New York! Ma poi… torna a Surriento”.

La serata ha inaugurato la rassegna musicale “Serate di grande musica al cortile di Sant’Ivo”, una serie di concerti eseguiti dall’Orchestra diretta dal Maestro Francesco Carotenuto.

Tanti gli ospiti che hanno assistito con entusiasmo ed emozione al concerto eseguito dall’orchestra in formazione d’archi di 18 elementi selezionati accuratamente dal maestro per l’esecuzione del meraviglioso repertorio della serata: i più bei brani di Frank Sinatra e le più amate molodie della tradizione napoletana.

Abbiamo ascoltato tra le altre New York New York, Moon River, Fly me to the moon, My Way, Dicitencello vuje, ‘O surdato nnamurato, ‘O sole mio.

Nella vasta offerta delle serate dell’estate romana, questo evento si è distinto per eleganza, sobrietà ed alto valore culturale riuscendo ad avvicinare un pubblico molto vasto. La platea è stata coinvolta e rapita dall’esecuzione dell’Ensemble e lo ha dimostrato con un lunghissimo applauso e richiesta di bis al termine del concerto.

Molti i personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport presenti.

La serata è stata condotta all’attrice Emanuela Tittocchia.

L’Orchestra in questa occasione ha festeggiato anche il 35° anno di attività ed il ventennale della rassegna presso il cortile di Sant’Ivo.

Sono molti i paesi in cui l’Orchestra ottiene da sempre grande successi: Stati Uniti, Finlandia, Turchia, Grecia, Spagna, Giappone, Svizzera, Canada, Russia, Inghilterra e Austria.

Il concerto del 14 luglio è stato anche l’occasione per presentare in anteprima “The great past in a great future”, il nuovo lavoro discografico della Ensemble.

Come ci racconta il Maestro Carotenuto, il disco nasce dal desiderio di “riunire in un CD alcuni dei momenti più significativi di questi 35 anni, partendo proprio dalla straordinaria duttilità di organico e di repertorio, caratteristiche fondamentali del complesso”.



“The great past in a great future” racchiude diverse incisioni, quasi tutte realizzate dal vivo, nel corso di questi 7 lustri con un repertorio scelto che va dal 1600 fino ai nostri giorni.

“The great past in a great future” segna un nuovo inizio per l’Orchestra che da quest’anno si avvale della produzione discografica e organizzazione de La Semicroma di Antonio Nasca, produttore e musicista che insieme al suo staff (Vincenzo Ruggeri, Cesare Cardarelli e Plinio Cozzi) ha deciso di rinnovare

anche l’immagine e la comunicazione dell’Ensemble.

Antonio Nasca, molto soddisfatto della serata, dice: “Credo che ogni imprenditore abbia il dovere di fare qualcosa per il proprio paese. Occupandomi di musica è un onore per me ed il mio staff poter avere l’opportunità di far crescere ancor di più una realtà così importante come quella dell’International Chamber Ensemble. L’entusiasmo del pubblico di questa sera ci ha dimostrato che abbiamo intrapreso la strada giusta: le persone hanno bisogno di star bene con la musica.”



Gli abiti indossati dalla conduttrice e da molti ospiti presenti sono stati messi a disposizione dallo stilista di fama internazionale Gai Mattiolo che ha deciso di colorare la serata con la ricercatezza dei tessuti ed illuminarla con la preziosità dei ricami.

La storia dello stilista Gai Mattiolo è molto affascinante. Inizia a Roma il suo percorso e poi si espande. Sfila sulle più importanti passerelle mondiali.

Molte dive italiane e straniere scelgono le sue creazioni: Raffaella Carrà, Diana Ross, Sharon Stone, Halle Berry, Mariah Carey, Cher, Susan Sarandon.

L’orchestra si esibirà in diversi concerti fino all’11 agosto.

Il programma è disponibile sul sito

www.icensemble.it